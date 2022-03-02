У Бородянці понад 200 людей, які опинилися під завалами, звільнили з підвалів. ФОТО

У Бородянці Київської області рятувальники звільнили понад 200 мешканців будинків, які спустилися в "укриття" й опинилися під завалами після обстрілів міста

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цитуючи ДСНС України: "Сьогодні рятувальники Бучанського району Київської області спільно з волонтерами евакуювали більше двохсот мешканців Бородянки. Люди більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, знаходились в підвалах і погребах". Повномасштабна війна росії в Україні іде 7-ий день. Окупант атакує не лише військові об'єкти, а й житлові квартали міст, нищить інфраструктуру, вбиває мирних жителів.

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