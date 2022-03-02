Седнівська громада на Чернігівщині, яка опинилась в окупації, просить гуманітарний коридор для доставки медикаментів та продуктів
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив перший заступник селищного голови Олексій Барановський.
За його інформацією, дуже складна гуманітарна ситуація склалася в селі Черниш, де люди не виходять тиждень з підвалів, четверту добу там відключено енергозабезпечення.
Російські окупанти забороняють місцевим виходити на вулиці і навіть небіжчика довелося тимчасово поховати в городі, біля власного будинку.
"Не менш складна ситуація і в містечку Седнів, де все, що можна, розграбовано в магазинах окупантами, але, на жаль, фіксуємо факти мародерства і серед місцевих жителів", - зазначив Барановський.
Він зазначив, що Чернігівська обласна влада знає про гуманітарну катастрофу в громаді і вже не один день готова відправити продукти та ліки. "Але постає питання, як їх довезти, якщо нікого не пропускають і стріляють на ураження. Сьогодні я підписав відповідне звернення про створення "зеленого коридору" до нашої громади", - поінформував перший заступник селищного голови.
У документі, зокрема, він інформує, що в громаді продуктів харчування вистачить на 2-3 дні. Барановський просить надати місцевим жителям хліб, борошно, крупи, медикаменти та дитяче харчування тощо.
"Жодна посадова інструкція або функціональні обов'язки не вказують, що робити в такій ситуації. Тому всі, хто можуть щось робити - роблять так, як підказує ситуація і суспільний обов'язок", - зазначив він.