Птахофабрикам "Укрлендфармінгу" загрожує мор курей та екологічна катастрофа через агресію РФ

Чорнобаївська (смт Білозерка Херсонської обл.) та Богодухівська (с. Протопопопівка Харківської обл.) птахофабрики, а також птахофабрика "Охоче" (с. Охоче Харківської обл.), що входять до агрохолдингу "Укрлендфармінг", через воєнні дії з боку РФ залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію, що загрожує її вимиранням та подальшою екологічною катастрофою.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті "Укрлендфармінгу" в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Одне з найбільших і найсучасніших підприємств Європи з виробництва курячого яйця, птахофабрика "Чорнобаївська", залишилась без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Це призведе до вимирання птиці та неможливості її утилізації, як і утилізації складських запасів яєць. Крім того, в подібній ситуації опинилася і Богодухівська птахофабрика та птахофабрика "Охоче" в Харківській області", - зазначено у повідомленні агрохолдингу.

За його даними, на Чорнобаївській птахофабрикі 3 млн курей фактично помирають від голоду через неможливість постачання комбікорму для їх годування. Їх неможливо утилізувати, як неможливо і утилізувати готову продукцію через ведення бойових дій військами РФ.

Крім того, через постійні обстріли з боку окупантів страждає мирне населення, руйнуються логістичні шляхи для забезпечення життєдіяльності населених пунктів та виробничих об'єктів.

"Укрлендфармінг" наголосив, що наразі знеструмлено найбільший у Європі інкубатор у смт Макарів Київської області.

За даними виробника яєць, від початку російської агресії він у координації з Мінагрополітики безкоштовно передає на потреби захисту країни 500 тис. штук яєць свого виробництва, паливно-мастильні матеріали та необхідну техніку, зокрема вантажні автомобілі.

"Крім екологічної небезпеки, зупинка підприємств може призвести і до дефіциту яєць в Україні. Наша група компаній забезпечувала курячими яйцями до 30% ринку України. Зараз ми можемо говорити про фактичну втрату 15% виробництва яєць у країні", - констатував агрохолдинг у повідомленні.

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших агрохолдингів у Євразії. Вирощує зернові, велику рогату худобу, здійснює дистрибуцією техніки, добрив та насіння. "Авангард", що входить до нього, є найбільшим в Україні виробником яєць та яєчних продуктів.