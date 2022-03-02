Новини

Птахофабрикам "Укрлендфармінгу" загрожує мор курей та екологічна катастрофа через агресію РФ

13841
Птахофабрикам "Укрлендфармінгу" загрожує мор курей та екологічна катастрофа через агресію РФ
Чорнобаївська (смт Білозерка Херсонської обл.) та Богодухівська (с. Протопопопівка Харківської обл.) птахофабрики, а також птахофабрика "Охоче" (с. Охоче Харківської обл.), що входять до агрохолдингу "Укрлендфармінг", через воєнні дії з боку РФ залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію, що загрожує її вимиранням та подальшою екологічною катастрофою.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті "Укрлендфармінгу" в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Одне з найбільших і найсучасніших підприємств Європи з виробництва курячого яйця, птахофабрика "Чорнобаївська", залишилась без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Це призведе до вимирання птиці та неможливості її утилізації, як і утилізації складських запасів яєць. Крім того, в подібній ситуації опинилася і Богодухівська птахофабрика та птахофабрика "Охоче" в Харківській області", - зазначено у повідомленні агрохолдингу.

За його даними, на Чорнобаївській птахофабрикі 3 млн курей фактично помирають від голоду через неможливість постачання комбікорму для їх годування. Їх неможливо утилізувати, як неможливо і утилізувати готову продукцію через ведення бойових дій військами РФ.

Крім того, через постійні обстріли з боку окупантів страждає мирне населення, руйнуються логістичні шляхи для забезпечення життєдіяльності населених пунктів та виробничих об'єктів.

"Укрлендфармінг" наголосив, що наразі знеструмлено найбільший у Європі інкубатор у смт Макарів Київської області.

За даними виробника яєць, від початку російської агресії він у координації з Мінагрополітики безкоштовно передає на потреби захисту країни 500 тис. штук яєць свого виробництва, паливно-мастильні матеріали та необхідну техніку, зокрема вантажні автомобілі.

"Крім екологічної небезпеки, зупинка підприємств може призвести і до дефіциту яєць в Україні. Наша група компаній забезпечувала курячими яйцями до 30% ринку України. Зараз ми можемо говорити про фактичну втрату 15% виробництва яєць у країні", - констатував агрохолдинг у повідомленні.

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших агрохолдингів у Євразії. Вирощує зернові, велику рогату худобу, здійснює дистрибуцією техніки, добрив та насіння. "Авангард", що входить до нього, є найбільшим в Україні виробником яєць та яєчних продуктів.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

ТОП-новини

всі новини