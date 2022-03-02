Новини • Агресія Росії проти України, Війна

"Наші військові - гордість світу", - Залужний

1660826
"Наші військові - гордість світу", - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України переказав думки західних генералів про хід оборони української держави

Цензор.НЕТ повідомляє, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний мав бесіду з військовими представниками Сполучених Штатів Америки та НАТО, у ході якої розказав їм про оборони України проти росії. Про це повідомляється на сторінці головнокомандувача ЗСУ у Facebook.

Залужний зазначив, що провів телефонну розмову з командувачем Європейського командування Збройних сил Америки, верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії рф. Було приємно почути і переказую слова генералів всьому українському народові, що наші військові, наш президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу. Вдячний за підтримку і розраховую на подальшу дієву допомогу з боку партнерів силам оборони держави!" - написав Залужний. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни звільнили Макарів на Київщині та закріпилися там, - Залужний

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Зрозуміло що вони наша гордість! Тільки на ЗСУ вся наша надія. Шановні читачі, підтримайте грошима армію нашу, як у Дії, так і на рахунок НБУ. Інакше будете потім "підтримувати" бомжів з бурятії, мордовії та з іншого гівна російскої педерації
  • MrC
    Героям Слава!!!
  • Виталий Харитонов f2132970
    зараз вся країна - одне велике ЗСУ.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини