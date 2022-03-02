"Наші військові - гордість світу", - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України переказав думки західних генералів про хід оборони української держави

Цензор.НЕТ повідомляє, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний мав бесіду з військовими представниками Сполучених Штатів Америки та НАТО, у ході якої розказав їм про оборони України проти росії. Про це повідомляється на сторінці головнокомандувача ЗСУ у Facebook.

Залужний зазначив, що провів телефонну розмову з командувачем Європейського командування Збройних сил Америки, верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії рф. Було приємно почути і переказую слова генералів всьому українському народові, що наші військові, наш президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу. Вдячний за підтримку і розраховую на подальшу дієву допомогу з боку партнерів силам оборони держави!" - написав Залужний.

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