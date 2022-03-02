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Гроші з єПідтримки дозволили витрачати на продукти, - Федоров

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Гроші з єПідтримки дозволили витрачати на продукти, - Федоров
Гроші з єПідтримки тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.

Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти.

"‎Ковідну тисячу" можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • ViktorXP
    їх потрібно витрачати на армію.
  • Виталий Харитонов f2132970
    Там уже лугандон Владимир Струк зажмурился.
    Фотки жмура уже есть.
    Будет примером другим "желающим" сдать город и впустить "асвабадителей"...
  • Sergey Genadievich
    Відправив на допомогу ЗСУ.
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