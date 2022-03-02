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Інформація про проведення перемовин в Біловезькій Пущі не відповідає дійсності, - Арахамія

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Інформація про проведення перемовин в Біловезькій Пущі не відповідає дійсності, - Арахамія
Другий раунд переговорів між Україною та Росією не проводитиметься у Біловезькій Пущі.

Про це у Facebook повідомив учасник перемовин Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про проведення перемовин в Біловезькій Пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше. Всі деталі пізніше", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ОП повідомили, що делегація України їде до Біловезької Пущі на переговори.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А ЯКА НАХУЙ ПРИНЦИПОВА РІЗНИЦЯ, ДЕ ВІДБУДУТЬСЯ ПЕРЕМОВИНИ, ЯКЩО ЇХ ТЕПЕР ВЗАЗАЛІ НЕ МАЄ БУТИ. ПІСЛЯ УДАРУ ОРКІВ ПО ЗАЛІЗНИЧНОМУ ВОКЗАЛУ - ЯКІ НАХЕР ПЕРЕГОВОРИ? АРАХАМІЯ, ТИ ПРО ЩО?
  • Reception Office
    Такій загадковий, якусь або падлянку зроблять, або дурню. Який з агрохімії переговорник, тупий л..х
  • Василий СПРУТ
    Всем свинорылым сложить оружие ... Донбасс обратно . Крым обратно . Всех свинорылых за поребрик с кацапскими паспортами и дохляков своих заберите
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