У Лисичанську російські війська б'ють по домівках та дитячій лікарні

Окупанти продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк і Лисичанськ з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч"

Цензор.НЕТ повідомляє, що у Лисичанську кілька снарядів розірвалися у дворі обласної дитячої лікарні. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. "Окупанти почали обстрілювати міста. Вони обстрілюють Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Сєвєродонецьк обстрілюють "Градами". "Гради" потрапляють в житлові багатоквартирні будинки, в дитячі садки. По Лисичанську сьогодні били вже "Смерчами". Потрапили там і в телевізійну вежу, і в магазин", - розповів Гайдай. Крім того, він підкреслив, що під загрозою опинилася дитяча лікарня.

"Тільки що, можливо, 40 хвилин тому, розірвалися кілька снарядів у дворі нашої дитячої обласної лікарні. Перебило систему подачу кисню. Тому ми зараз терміново будемо просто закупорювати її для того, щоб до ранку не вийшов весь кисень. І на ранок будемо викликати майстрів", - сказав Гайдай.

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