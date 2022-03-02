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У Лисичанську російські війська б'ють по домівках та дитячій лікарні

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У Лисичанську російські війська б'ють по домівках та дитячій лікарні
Окупанти продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк і Лисичанськ з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч"

Цензор.НЕТ повідомляє, що у Лисичанську кілька снарядів розірвалися у дворі обласної дитячої лікарні. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. "Окупанти почали обстрілювати міста. Вони обстрілюють Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Сєвєродонецьк обстрілюють "Градами". "Гради" потрапляють в житлові багатоквартирні будинки, в дитячі садки. По Лисичанську сьогодні били вже "Смерчами". Потрапили там і в телевізійну вежу, і в магазин", - розповів Гайдай. Крім того, він підкреслив, що під загрозою опинилася дитяча лікарня.

"Тільки що, можливо, 40 хвилин тому, розірвалися кілька снарядів у дворі нашої дитячої обласної лікарні. Перебило систему подачу кисню. Тому ми зараз терміново будемо просто закупорювати її для того, щоб до ранку не вийшов весь кисень. І на ранок будемо викликати майстрів", - сказав Гайдай.

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Топ коментарі

  • Все Обманываете
    Піда@@@@си
  • olele
    Одним зрадником України стало менше.

    Знайдено вбитим Голову Кремінецької ОТГ Луганської області Володимира Струка, колишнього депутата Луганської облради.

    2014 року був активним прибічником ЛНР. Потім виїхав на вільну від окупації частину Луганської області.

    В останній тиждень активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та ЛНР, збирав депутатів з цього приводу.

    01.03.2022 була заява від дружини, що його викрали невідомі в камуфляжній формі.

    Причина смерті (попередньо) - вогнепальне поранення в область серця.

    Весь державний апарат України - СБУ, МВС, Прокуратура, Суди, 8 років нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком.

    Бо в нього було багато грошей. Скоріш за все за підтримки з рф.

    Але коли російські війська підійшли за 15 км до Кремінної Володимира Струка судили судом нардного трибуналу.
    https://t.me/operativnoZSU/10431
  • Александр Карин
    Срані мокшанські виродки. Нехай горить під ними земля... Туди б "Байрактар", щоб роз'їбав всіх тих виродків на порох.
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