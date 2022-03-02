"Путін, щоб ти здох", - євреї, які пережили Голокост, записали звернення із київського бомбосховища. ВIДЕО

Який морок! Кияни, які пережили Голокост, записали звернення до Путіна з бомбосховища. Вони проклинають російського президента за бомбардування Києва та удари по Бабиному Яру, де поховані їхні родичі.