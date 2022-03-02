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Росія не має контакту приблизно з 8 тис. своїх військовослужбовців в Україні, - Данілов

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Росія не має контакту приблизно з 8 тис. своїх військовослужбовців в Україні, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Цифра збільшується. На сьогодні РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців. Це не означає, що вони всі загинули. За нашими розрахунками, загинули приблизно 6 тис., інші ще десь бродять, тому що вони побігли від цієї війни...", - зазначив Данилов.

Він додав, що російські військові вирішили, що в лютому в Україні є квіти.

"Насправді тут є квіти й вони мають назву "піони". Наша артилерія "піонами" криє всіх людей, які прийшли із загарбницькими намірами на нашу землю".

Також читайте: "Кадирівці", які мали завдання ліквідувати Зеленського, знищені, – Данілов

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Вал Мишель


    @VALMICHEL7

    ·
    4 ч



    Ехали на Украину, а оказались в Украине. Вот такой лингвистический парадокс.
  • Запорізький козак
    ⚡️Борис Джонсон подтвердил, что данные о преступлениях РФ в Украине в Международный уголовный суд передали 38 стран:

    «Нам абсолютно ясно то, что Путин не может делать столь ужасные вещи безнаказанно"
  • Urs
    приблизительно 8 тысяч военнослужащих рф имеют контакт с грунтом в Украине. Если родные что-то хотят им передать - то через кобзона.
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