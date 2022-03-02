Новини • Агресія Росії проти України, Війна

У Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини

597419
У Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини
Російські силовики затримують людей, які вимагають завершити російську збройну агресію проти України

Опозиційне російське видання "Новая газета" та правозахисне медіа "ОВД Инфо", за даними Цензор.НЕТ, повідомляють, що за добу 2 березня силовики затримали щонайменше 724 людини, які виходили на мітинги, протестуючи проти російської агресії в Україні. У Москві відомо про затримання як мінімум 195 осіб.

У Санкт-Петербурзі 2 березня на мітингу проти війни з Україною затримали майже 200 людей. Зокрема силовики затримали жінку літнього віку, яка пережила Другу світову війну.

Загалом за 7 днів протестних акцій у різних містах Росії вже було затримано понад 7 тисяч людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Путин - выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Алексей Музыка a818500e
    Сейчас бы мирный протест против #уйла устраивать. Вы в какой вселенной живете клоуны? хотите как в КНДР?
  • Rino Onix
    Росіяни підло поширюють фейки, мовляв, українські військові використовують іноземців як щит. Це неправда, такого ніколи не було.
  • Gyro
    Хоча б набийте собою автозаки, як вас закликав Гапоша Овальний )))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини