У Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини
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Російські силовики затримують людей, які вимагають завершити російську збройну агресію проти України
Опозиційне російське видання "Новая газета" та правозахисне медіа "ОВД Инфо", за даними Цензор.НЕТ, повідомляють, що за добу 2 березня силовики затримали щонайменше 724 людини, які виходили на мітинги, протестуючи проти російської агресії в Україні. У Москві відомо про затримання як мінімум 195 осіб.
У Санкт-Петербурзі 2 березня на мітингу проти війни з Україною затримали майже 200 людей. Зокрема силовики затримали жінку літнього віку, яка пережила Другу світову війну.
Загалом за 7 днів протестних акцій у різних містах Росії вже було затримано понад 7 тисяч людей.