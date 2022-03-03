На Миколаївщині російська артилерія залишила без газу місто Вознесенськ

У місті Вознесенськ Миколаївської області внаслідок російського обстрілу було пошкодженно розподільні газові мережі, через що припинено газопостачання.

Про це повідомив глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Після звірячих обстрілів "Градами" та артилерією міста Вознесенськ були значно пошкоджені розподільчі мережі. Ми були вимушені припинити подачу газу до міста. Пошкодження критичної інфраструктури - це акт геноциду та злочин проти людства!", - написав він у фейсбуці.

Як пояснив Макогон, через продовження бойових дій фахівці компанії поки що не можуть почати відновлення газопостачання.

"Нажаль у районі цього теракта продовжуються активні бойові дії, тому наши фахівці не можуть приступити до ліквідації наслідків з метою поновлення газопостачання до міста", - додав Макогон.

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