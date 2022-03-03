Угорщина підтверджує заборону навіть на транзит зброї для України, - Орбан
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив після зустрічі уряду 2 березня.
"Ми підтвердили рішення Угорщини не надсилати в Україну ні військ, ні зброї. Ми також підтвердили, що Угорщина не дозволить транзит зброї до України через свою територію", - заявив Орбан.
Він зазначив, що першочерговим пріоритетом залишаються "життя і безпека угорського народу", у тому числі угорців Закарпаття.
"Ми не можемо і не будемо приймати жодних рішень, які можуть спровокувати когось обрати ціллю населені пункти чи людей в Угорщині, або угорців та українців Закарпаття. Для Угорщини вкрай важливо залишитися поза цією війною. Водночас, Україна - наш друг, вона у скруті, а тим, хто у скруті, потрібно надати допомогу", - зазначив Орбан.
Прем’єр Угорщини заявив про те, що країна почала "одну з найбільших гуманітарних операцій в історії".
"Для початку, ми надсилаємо продукти харчування, засоби гігієни та дитячі товари загальною вартістю 600 млн форинтів (1,58 млн євро)", - додав Орбан.