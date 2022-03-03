Зеленський обговорив з Трюдо розширення санкцій проти Росії
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо щодо розширення санкцій проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.
"Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно", - написав Зеленський.