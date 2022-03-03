США запроваджують новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти Росії, які стосуються 22 російських структур, пов’язаних із сектором оборони, а також серію санкцій проти Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми запроваджуємо жорсткі санкції проти російського оборонного сектору. Загалом до списку буде внесено 22 (юридичні – ред.) особи, пов’язані з обороним сектором Росії", - зазначив глава американської дипломатії.

Він уточнив, що йдеться про компанії, які виготовляють бойові літаки, БМП, ракети, безпілотні літальні апарати, системи радіоелектронної боротьби. "Це саме ті системи, які використовуються для нападу на український народ, для порушень прав людини, порушень міжнародного гуманітарного права", - додав держсекретар США.

Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати також запроваджують експортні обмеження на Білорусь, "щоби притягнути режим Лукашенка до відповідальності" через те, що він виступає на стороні Путіна у неспровокованій війні проти України.

"Ми задушимо здатність Білорусі імпортувати ключові технології, і якщо Лукашенко надалі підтримуватиме цю війну, наслідки для режиму загостряться", - додав держсекретар США.

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Блінкен зауважив, що вже запроваджені санкції проти Росії створили "потужний вплив" на її економіку. Вартість рубля різко впала, російський фондовий ринок закрився через страх перед відпливом капіталу, кредитний рейтинг РФ впав до рівня сміття. Крім того, знищений військовий фонд президента Путіна. Великий удар по Росії також нанесений через обмеження доступу до високих технологій.

"І це відчуватиметься не тільки зараз, але й упродовж років наперед",- додав держсекретар США.