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Три літаки та два вертольоти РФ знищили українські військові за добу, - ЗСУ

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Три літаки та два вертольоти РФ знищили українські військові за добу, - ЗСУ
Зенітні ракетні підрозділи знищили за добу, 2 березня, три ворожі літаки і два вертольоти РФ.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожих літаки і два вертольота окупантів.

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Топ коментарі

  • Myko
    Тетяна Чорновол Стугною знищила ворожий Ураган.

    https://www.facebook.com/dzindzia/videos/529201215201062
  • Igor Makan
    Счастливого полювання, хлопці!!!
  • Александр Карин
    Ось вони - наші янголи-охоронці. Нехай береже їх Господь.
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