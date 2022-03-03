Російські банки, які потрапили під санкції ЄС, відключать від SWIFT 12 березня

Міжнародна платіжна система SWIFT відключить російські банки, які потрапили під санкції, 12 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт SWIFT.

"Ми відключимо сім російських організацій (та їх дочірні компанії в Росії) від мережі SWIFT. Постанова (ЄС від 2 березня 2022 року) вимагає, щоб ми відключили визначені організації 12 березня 2022 року, і ми зробимо це відповідним чином", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що посли ЄС погодилися відключити сім російських банків від SWIFT.

Серед них: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.

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