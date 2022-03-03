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Внаслідок удару окупантів по Ізюму загинули 8 осіб, зокрема двоє дітей (оновлено)

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Внаслідок удару окупантів по Ізюму загинули 8 осіб, зокрема двоє дітей (оновлено)
Російські окупанти обстріляли місто Ізюм на Харківщини. Снаряди влучили в житловий будинок. Загинули 8 осіб, зокрема 2 дітей.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Ізюм. Авіація ворога знову вдарила по мирному населенню. Як повідомив заступник мера міста Ізюм (Харківська область) Вадим Мацокін, бомби впали на багатоповерхівку та приватний будинок. Є мінімум троє загиблих", - йдеться в повідомленні.

Водночас "Суспільне Харків" повідомляє: "6 загиблих у приватному будинку в Ізюмі, двоє з них — діти, повідомив Суспільному заступник мера Ізюма Володимир Мацокін".

"Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8 - загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі. Ворог також поцілив у поліцію, почалася пожежа. В центрі міста є значні руйнації, у приміщенні виконкому повилітали вікна - Мацокін", - додали в "Суспільне Харків".

Також читайте: Через ворожі обстріли Ізюм на Харківщині залишився без газу

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Топ коментарі

  • iamalex
    гореть в аду росиянским фашистам. Они не люди. муравьи какие-то, насекомые.
  • Історик Воєнрук
    Поблизу Києва, орієнтовно в районі населенних пунктів Демидів, Ірпінь, Макарів,Буча, знаходяться рашистські зенітно-ракетні комплекси С-300.

    Українська армія потребує інформації про місце знаходження цих комплексів. Якщо хтось має інформацію щодо цього, пишіть через чат-бот у Telegram - "Stop Russian War".
  • Руслан Жгун
    кхм ... а курви з півдня полонених біляшами кормлять ще й соплі утирають .. кончені ... там інша орда пройшла повз Миколаїв та тепер трощіть Вознесенськ з градів ... ви тепер їм ще варенеків наготуйте ...
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