Влада Грузії не випустила з Тбілісі добровольців, які прямували до України для боротьби з російськими окупантами

Кілька десятків грузіинських бійців-добровольців з бойовим досвідом планували виліт літаком до Польщі для подальшого перекидання в Україну ї допомогі ЗСУ, але влада Грузії не допустила такого розвитку подій. Добровольці були зняті з рейсу.