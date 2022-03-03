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Влада Грузії не випустила з Тбілісі добровольців, які прямували до України для боротьби з російськими окупантами

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Влада Грузії не випустила з Тбілісі добровольців, які прямували до України для боротьби з російськими окупантами
Кілька десятків грузіинських бійців-добровольців з бойовим досвідом планували виліт літаком до Польщі для подальшого перекидання в Україну ї допомогі ЗСУ, але влада Грузії не допустила такого розвитку подій. Добровольці були зняті з рейсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела. 

За інформаццією джерела, посадка в літак в аеропорту Тбілісі була заборонена  урядом Грузії. Добровольців зупинили та провели допит працівники державної безпеки Грузії. 

Також була припинена дія їхніх закородонних паспортів і з них взяли підписку про нерозголошення та невиїзд.

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Топ коментарі

  • Володимир Логойда
    Не їм, а народу Грузії. Владу там зараз утримують про-російські політики, це тимчасово, не треба всіх однією лінійкою міряти.
  • MishaCom
    Бо це не влада Грузії, це путінські посіпаки. З такою владою грузинам нічого не світить.
  • Володимир Логойда
    Вже.
    За відмову від приєднання до західних санкцій проти росії.
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