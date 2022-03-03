Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді. Він помилявся, - Байден
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Президент США Джо Байден заявив, що вільний світ притягує Путіна до відповідальності.
Про це Байден повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, і він думав, що може розділити нас вдома. Він помилявся", - йдеться в повідомленні.
За словами президента США, він витратив "незліченну кількість годин, об’єднуючи наших європейських союзників".
"Ми протистояли російській брехні правдою. І тепер вільний світ притягує його до відповідальності", - дода Байден.