Через російську агресію в Україні до міжнародного суду звернулося вже 38 країн

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що 38 країн подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Джонсон написав у твіттері.

"Сьогодні ввечері 38 країн з усього світу подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду за варварське вторгнення Росії в Україну. Нам цілком ясно, що Путін не може вчиняти ці жахливі дії безкарно", - відзначив Джонсон.

Як повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, серед країн, які звернулися до МКС, – Велика Британія, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

"Окреме велике дякую Литві, яка перша зробила окреме звернення", - написала Венедіктова у фейсбуці.

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