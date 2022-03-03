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"Анджей, ми можемо це зробити!, - Зеленський провів переговори з Дудою

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"Анджей, ми можемо це зробити!, - Зеленський провів переговори з Дудою
Президент України Володимир Зеленський провів переговори із своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится у твіттері президента Польщі.

""Анджей, ми можемо це зробити! Право і справедливість на нашому боці. Вони вбивають мирних жителів. Ми захищаємо свою Батьківщину, наші сім'ї і свої домівки!" - сказав мені сильним голосом Зеленський хвилину тому. Героїчні захисники України потребують солідарності та підтримки! Польща підтримує Україну", - говориться у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    А менше треба говорити. Може ще координати аеродромів викласти?
  • orange fox
    Та якби наші мас медіа та інтернетні вояки не тринділи завчасу, то все було б … крикуни наперед. Ті країни потиху б передали, а так сучі німці галас зняли . Але ми самі винні, бо не віміємо язика за зубами тримати - і вийшло класичне «не кажи гоп»
  • Anotol
    А де ж літаки про які говорив здається Кулеба?
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