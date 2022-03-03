"Анджей, ми можемо це зробити!, - Зеленський провів переговори з Дудою
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Президент України Володимир Зеленський провів переговори із своїм польським колегою Анджеєм Дудою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится у твіттері президента Польщі.
""Анджей, ми можемо це зробити! Право і справедливість на нашому боці. Вони вбивають мирних жителів. Ми захищаємо свою Батьківщину, наші сім'ї і свої домівки!" - сказав мені сильним голосом Зеленський хвилину тому. Героїчні захисники України потребують солідарності та підтримки! Польща підтримує Україну", - говориться у повідомленні.