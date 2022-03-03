Фахівці створили відео з фальшивим Путіним, аби попередити українців про провокації
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Можлива поява фейкових відео з керівництвом країни
Цензор.НЕТ зазначає, що у мережі з'явилося відео з фальшивим путіним, який нібито розповідає про досягнення миру після розв'язаної в Україні війни. Зрозуміло, що президент росії такого сказати не міг. Це фейкове відео створив штучний інтелект. Ролик розмістив у своєму Facebook Зураб Аласанія.
Таким чином українцям демонструють, що російські окупанти можуть створити подібні фейкові відео, наприклад, і з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито "оголошуватиме капітуляцію".
"Діпфейк нам про зраду Зеленського, кажете?" - підписав ролик Аласанія.