Гуманітарний і соціальний штаб очолив Єрмак

Президент Володимир Зеленський створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин, пов'язаних з повномасштабним нападом росії

Цензор.НЕТ зазначає, що через військове вторгнення росії в деяких українських містах і селах склалася вкрай важка гуманітарна ситуація. Чимало людей втратили свої домівки або залишилися без доступу до води, їжі, ліків, предметів першої необхідності. Щоб ефективно надавати постраждалим громадянам допомогу, президент створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який оперативно координуватиме волонтерські ініціативи, міжнародні гуманітарні організації та фінансування зі спеціально створеного Нацбанком рахунку для пожертв на гуманітарні потреби.

Штаб працюватиме у трьох напрямках:

гуманітарна допомога від урядів іноземних держав і міжнародних організацій;

допомога від великого бізнесу військовим адміністраціям і громадам;

допомога від органів влади військовим адміністраціям і громадам.

Головою Координаційного штабу визначено керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

До складу штабу увійшли: заступник керівника Офісу президента з питань соціальної політики та охорони здоров'я, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, по одному представнику від Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики.

Діяльність Координаційного штабу висвітлюватиме радник керівника Офісу президента з питань комунікацій Дарія Зарівна.

Згідно з підписаним указом президента, Кабінет міністрів має забезпечити оперативну взаємодію представників обласних військових адміністрацій із Координаційним штабом. Також уряд повинен налагодити ефективну співпрацю з дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, міжнародними організаціями, іноземними донорами щодо надання гуманітарної допомоги Україні.

Національному банку рекомендовано відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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