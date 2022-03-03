Суд в Гаазі розпочав розслідування воєнних злочинів Росії на території України

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розпочав розслідування можливих воєнних злочинів Росії на території України.

Про це повідомив очільник Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду Карім Хан, передає Цензор.НЕТ.

"Ці звернення дають змогу моєму офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою", - йдеться в повідомленні.

"Як зазначалося в моїй заяві від 28 лютого, під час попереднього вивчення ситуації в Україні мій Офіс вбачає обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені злочини, що підлягають юрисдикції Суду, і визначив потенційні справи, які можуть бути визнані прийнятними. Приступаючи до виконання своїх обов’язків, я прагнутиму до взаємодії з усіма відповідними зацікавленими сторонами та сторонами конфлікту, забезпечуючи об’єктивне та незалежне проведення розслідування з повною повагою до принципу взаємодоповнюваності. Водночас, ми залишатимемося зосередженими на нашій головній цілі: забезпеченні відповідальності за злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС. Підтримка держав-учасниць і міжнародного співтовариства в ширшому сенсі матиме важливе значення, оскільки ми прагнемо подолати невід'ємні проблеми, що виникають під час проведення цих розслідувань", - зазначив Хан.

Також він закликав всіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися чинних норм міжнародного гуманітарного права.

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