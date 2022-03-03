Ми не бачимо ознак, що білоруська армія готується до наступу в Україну, - Пентагон

Міністерство оборони США не має інформації, яка б вказувала на підготовку білоруських збройних сил до безпосередньої участі в боях в Україні.

Про це заявив у середу речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не маємо інформації", - сказав Кірбі у відповідь на запитання, чи бачить Пентагон будь-які ознаки участі або підготовки до участі білоруських військових у бойових діях в Україні.

Він також зазначив, що американська розвідка наразі не має підтверджень, що Путін підводить додаткові підрозділи з інших регіонів своєї країни для посилення позицій. За словами Кірбі, Путін з осені минулого року зосередив поблизу України близько 150 тисяч військових, більшість із них зараз вже увійшли в Україну.

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Зараз росіяни втратили наступальний темп, однак поки що зберігають достатньо сил для наступу. Водночас і українська сторона відновила власні сили й готова до сміливого протистояння, зауважив речник Пентагону.

Він зазначив, що Путін все ще має варіанти для того, щоб запобігти гіршому сценарію, а саме зупинити ескалацію й погодитися на режим припинення вогню.

"І я вважаю відверто, що майбутнє України мають обирати самі українці", - додав речник Міністерства оборони США.

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