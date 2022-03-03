Відкрито цілодобову лінію для хворих на рак
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Київський міський клінічний онкологічний центр запустив "гарячу лінію" для онкопацієнтів
Цензор.НЕТ про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Telegram-каналі.
"Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих", – кажуть у відомстві.
Телефонна лінія працює за такими номерами:
044-365-04-27 (із 10:00 до 13:00).
067-703-60-70 (цілодобово).
Для надання онкологічної допомоги на базі центру розгорнули:
15 хірургічних ліжок для вже прооперованих хворих;
20 хіміотерапевтичних (із них 5 для дітей);
5 радіологічних (для закінчення лікування радіологічних хворих);
20 ліжок для паліативної допомоги онкологічним пацієнтам.
Приймально-сортувальне відділення також готове для проведення невідкладних операцій, надання амбулаторної хірургічної допомоги та хірургічних маніпуляцій.