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Канада запровадила санкції щодо провідних співробітників "Газпрому" та "Роснафти"

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Канада запровадила санкції щодо провідних співробітників "Газпрому" та "Роснафти"
Канада запроваджує нові санкції проти РФ за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Канади.

"Нові обмежувальні заходи запроваджуються щодо 10 ключових осіб із двох важливих компаній енергетичного сектору Росії - "Роснафти" та "Газпрому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці заходи мають вплинути на керівництво Росії, щоб воно припинило порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Канада планує "продовжити консультації з партнерами щодо запровадження подальших санкцій", якщо Росія не відмовиться від нинішніх дій щодо України.

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