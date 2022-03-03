Зеленський - росіянам: Заберіть своїх солдат додому! Це не воїни наддержави, а розгублені діти, яких використали

Президент Володимир Зеленський порадив росіянам забрати з території України додому в РФ своїх військових.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Впевнений, ви всі бачили відео з Мелітополя, де українці протестували проти росіян, які зайшли в українське місто тимчасово. Впевнений, якщо вони кудись і зайшли, то тільки тимчасово – проженемо, з ганьбою, як роблять ті люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли вони намагаються знайти собі їжу. Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому", - зазначив глава держави.

"Українці, кожен окупант повинен знати – вони тут нічого не отримають, нікого не підкорять. Навіть якщо вони можуть нагнати більше людей і більше техніки, це нічого для них не змінює. Куди б вони не зайшли – їх всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримають від українців тільки одне – відсіч, люту відсіч…", - додав він.

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