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Зеленський - росіянам: Заберіть своїх солдат додому! Це не воїни наддержави, а розгублені діти, яких використали

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Зеленський - росіянам: Заберіть своїх солдат додому! Це не воїни наддержави, а розгублені діти, яких використали
Президент Володимир Зеленський порадив росіянам забрати з території України додому в РФ своїх військових.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Впевнений, ви всі бачили відео з Мелітополя, де українці протестували проти росіян, які зайшли в українське місто тимчасово. Впевнений, якщо вони кудись і зайшли, то тільки тимчасово – проженемо, з ганьбою, як роблять ті люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли вони намагаються знайти собі їжу. Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому", - зазначив глава держави.

"Українці, кожен окупант повинен знати – вони тут нічого не отримають, нікого не підкорять. Навіть якщо вони можуть нагнати більше людей і більше техніки, це нічого для них не змінює. Куди б вони не зайшли – їх всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримають від українців тільки одне – відсіч, люту відсіч…", - додав він.

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Топ коментарі

  • Roman Rjevskiy
    Украинские военные под Харьковом разбили и взяли в плен элитное подразделение войск РФ. Также в среду в других районах бойцы ВСУ пленили вражеских офицеров.

    Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича

    Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.

    "А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.

    Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).

    "Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) пытаются решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - рассказал Арестович.
  • jura bucaphalus
    Рядові воїни Московії виглядають, як бомжі, вони не бачили нормального життя, обличчя позбавлені інтелекту, Україна для них країна Оз
  • Vyacheslav K
    пля наши с ними носятся как с торбами - вы что совсем охренели ? они пришли убивать наших детей и родителей! сука вы им еще амнистию устройте
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