Злочини Росії в Україні мають ознаки геноциду, - Дуда

Злочини Росії в Україні мають ознаки геноциду, відповідальні за розв'язання війни мають понести покарання в міжнародних трибуналах.

Про це у відеозверненні до польського народу заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Київ, як і вся Україна, стали для вільного світу символом захисту наших спільних цінностей, свободи, суверенності та демократії. Вже тиждень Україна чинить опір окупантам, платячи за це найвищу ціну. Атаки відбуваються на житлові будинки, школи та лікарні, численні атаки з боку російських військ мають ознаки геноциду. Я вірю, що вони не залишаються без покарання, а їх винуватці понесуть за це відповідальність в міжнародних трибуналах", - заявив Дуда.

Він зазначив, що Польща з перших днів активно допомагає Україні, ініціювала найгостріші санкції, які Захід підтримав.

"Ми є адвокатом України у її намаганнях стати членом ЄС", - констатував Дуда.

За його словами, НАТО надає Україні конкретну допомогу, яка захищається від агресії РФ. Він також зауважив, що Польща вже прийняла понад пів мільйона біженців, які втікають від війни в Україні.

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Дуда зазначив, що Польща є лідером допомоги для України, і через це стала ціллю цинічної російської пропаганди та дезінформації. Тому треба це усвідомлювати й очікувати на них.

Він закликав усі політичні сили в Польщі бути відповідальними і не піддаватися на провокації, аби це не призвело до політичних чвар в середині країни. Президент РП наголосив, що зараз головною метою є допомога Україні, яка бореться за незалежність.