Йдуть бої у Вознесенську на Миколаївщині, - голова обласного центру Кім
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У Вознесенську Миколаївської області тривають бої.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі тривають бої у Вознесенську, близько 130 людей піхоти, 30 танків, БМП. Складно зараз хлопцям із Вознесенська. Тримаємо за вас кулаки!", - сказав Кім.
Також він повідомив, що тероборона області отримала протитанкову зброю.
"Зараз у нас тероборона буде із протитанковою зброєю. І наші міста будуть ще більш захищені", - наголосив Кім.
Голова подякував тим, хто надає гуманітарну допомогу, а також військове постачання.