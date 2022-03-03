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Великобританія запроваджує санкції проти російського "Газпрому"

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Великобританія запроваджує санкції проти російського "Газпрому"
Великобританія запровадила санкції проти російської компанії, тепер "Газпром" не може випускати акції на території країни. Також усі зв'язки з "Газпромом" розірвала компанія Shell.

Про це повідомляє Energy Live News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Уряд Великобританії запровадив санкції проти найбільшої російської газової компанії "Газпром".

"Російський газовий гігант "Газпром" потрапив під санкції уряду Великобританії та більше не зможе випускати боргові зобов'язання або акції у Великій Британії", - заявив представник міністерства бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

Раніше з "Газпромом" розірвала усі зв'язки компанія Shell.

"Великобританія аж ніяк не залежить від постачання російського газу. Наші різноманітні джерела постачання газу та різноманітна структура виробництва електроенергії гарантують, що домогосподарства, підприємства та важка промисловість отримують необхідну їм енергію". – зазначив представник міністерства.

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Топ коментарі

  • Andy Andy 80a21923
    Вова, и эти достижения ради того чтобы гопника Януковича к власти привести? Ну ты бля красавец.
    Снимаю шапку. Ой, ее Янык спиздил.
  • Roman Rjevskiy
    убивать убивать,в каждом городе в каждом районе--не дать им выйти живыми , народ вставай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Urs
    хочу летом десятитысячную рублёвую банкноту. А к осени деноминацию на территории, оставшейся после отделения Татарстана и республики Саха.
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