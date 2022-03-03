Війська РФ відійшли на 2-3 км від українських позицій в районі Харкова та уникають контактних боїв. Загрозу становлять виключно обстріли артилерії та авіації, - Бутусов

Загрозу Харкові створюють виключно обстріли російської артилерії та авіації. Але оборона Харкова не слабшає від авіаударів.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Оборона Харкова. Що відбувається? Російські медіа часто пишуть, ніби російські війська ведуть бої за Харків, кудись ніби прориваються, якийсь спецназ щось штурмує. Я був особисто на місці, і пересвідчився, що російська пропаганда імітує неіснуючі успіхи. Насправді Харків повністю контролюється великими силами ЗСУ та Нацгвардії, добровольчими загонами. Основою оборони є славетна 92-га механізована бригада та артилерійські частини, вони успішно контролюють весь периметр оборони", - зазначає Бутусов.

Він нагадує, що кілька російських штурмових груп здійснили спробу прориву 27 лютого, але їх перебили та взяли у полон. З того часу російські війська уникають контактних боїв. Тобто ніяких штурмів нема, а спроби підходів розвідгруп швидко визначають та гасять.

Ворог відкотився від українських позицій у Харкові на 2-3 кілометри - на дальність Джавелінів. Російські позицій у селі Рогань, спроб наблизитись вони не роблять, бо будь-які маневри отримують миттєві удари нашої артилерії.

"Особливу гордість відчуваєш, коли бачиш, як злагоджено працюють наші воїни, як сильно вони вмотивовані, як постійно шукають можливості як краще "рвати" противника. Велика відмінність в порівнянні з російськими військами, з натовпами не вмотивованих російських полонених. Загрозу Харкові створюють виключно обстріли російської артилерії та авіації. Авіація РФ б’є без розбору по військових та цивільних об’єктах, тероризує цивільне населення. Багато мешканців залишають місто, і це зрозуміло. Але оборона Харкова не слабшає від авіаударів", - пише журналіст.

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"Важко словами передати мотивацію та готовність битися до кінця. Кількість добровольців набагато перевищує кількість місць в армії та теробороні. Надходить нове озброєння країн НАТО. Харків потребує зараз кращої координації у керівництві усіх сил оборони та системи ППО, щоб захистити місто від терору. А російська армія при спробі штурмувати місто отримає тотальний опір. Підтримка харків’янами української армія - на найвищому рівні. Суспільство самомобілізоване, велика кількість людей не збирається залишати місто, і рвуться в бій. Загрози Харкову існують, але я впевнений, якщо російська армія піде на великий штурм, на неї очікує нечуваний розгром. Харків - це Україна!", - резюмує Бутусов.