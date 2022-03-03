Військова частина з Саратова втратила в Україні загиблими 80% особового складу, - Центр протидії дезінформації
5737639
Російські війська, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Втрати ворога!
За попередніми даними, станом на 2 березня:
🔺вбито - 5840 військовослужбовців
🔴в/ч з міста Камишин (Волгоградська область) - 70% загиблих особового складу
🔴в/ч з міста Саратов - 80% загиблих особового складу
Знищено:
🔺30 літаків
🔺31 гелікоптер
🔺211 танків
🔺862 бойові машини піхоти
🔺2 катери", - йдеться у повідомленні.