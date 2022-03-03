Військова частина з Саратова втратила в Україні загиблими 80% особового складу, - Центр протидії дезінформації

Російські війська, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Втрати ворога!



За попередніми даними, станом на 2 березня:

🔺вбито - 5840 військовослужбовців

🔴в/ч з міста Камишин (Волгоградська область) - 70% загиблих особового складу

🔴в/ч з міста Саратов - 80% загиблих особового складу



Знищено:

🔺30 літаків

🔺31 гелікоптер

🔺211 танків

🔺862 бойові машини піхоти

🔺2 катери", - йдеться у повідомленні.

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