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Військова частина з Саратова втратила в Україні загиблими 80% особового складу, - Центр протидії дезінформації

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Військова частина з Саратова втратила в Україні загиблими 80% особового складу, - Центр протидії дезінформації
Російські війська, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Втрати ворога!

За попередніми даними, станом на 2 березня:
🔺вбито - 5840 військовослужбовців
🔴в/ч з міста Камишин (Волгоградська область) - 70% загиблих особового складу
🔴в/ч з міста Саратов - 80% загиблих особового складу

Знищено:
🔺30 літаків
🔺31 гелікоптер
🔺211 танків
🔺862 бойові машини піхоти
🔺2 катери", - йдеться у повідомленні.

Військова частина з Саратова втратила в Україні загиблими 80% особового складу, - Центр протидії дезінформації 01

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Військова частина з Саратова втратила в Україні загиблими 80% особового складу, - Центр протидії дезінформації 02

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Топ коментарі

  • hazhi
    Як кажуть: Коли гордо співаєш про "мєдаль за город Вашингтон", а пи3ди отримав від жителів Охтирки.
    От і вся найміцніша армія в світі
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕНІ...
  • Максим Ричмен
    точних цифр під час війни неможно озвучувати, нехай вони самі під нашими кулями лізуть перевіряти та рахувати їх дохле лайно
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