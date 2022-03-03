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Петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала мільйон підписів

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Петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала мільйон підписів
Петиція із проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала необхідний мільйон голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт openPetition.

Країн-членів НАТО на сайті openPetition закликали закрити повітряний простір над Україною, ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ у зв’язку з агресією з боку Росії.

Тепер петицію мають розглянути.

Нагадаємо, якщо НАТО закриє повітряний простір над Україною, це означатиме, що будь-яка авіатехніка, яка з’явиться в небі після закриття, має бути знищена силами НАТО, які можуть робити це на відстані із нейтральної зони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безполітну зону над Україною зробити можливо, – Волкер

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Тримаймося браття українці
    Ми переможемо
    ....
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Сергей Осадчий bf081de4
    Вибірково... і з 12го
    Чекають, щоб вони всі свої активи і потоки перегрупували на інші банки
  • Иван Петров d4225322
    Самое печальное в этой истории что все эти разрушения и жертвы они не приносят почти никакого вреда нашей обороноспособности, они как слону дробина, тоесть, никакой военной цели в этом нет. Это тупо разрушение ради разрушения для будущих преступлений в Гаагу.
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