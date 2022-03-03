Петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала мільйон підписів
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Петиція із проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала необхідний мільйон голосів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт openPetition.
Країн-членів НАТО на сайті openPetition закликали закрити повітряний простір над Україною, ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ у зв’язку з агресією з боку Росії.
Тепер петицію мають розглянути.
Нагадаємо, якщо НАТО закриє повітряний простір над Україною, це означатиме, що будь-яка авіатехніка, яка з’явиться в небі після закриття, має бути знищена силами НАТО, які можуть робити це на відстані із нейтральної зони.