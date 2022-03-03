На Одещині зупинили залізничний рух півднем області

"Укрзалізниця" призупинила рух потягів з Одеси в напрямку Білгород-Дністровського, Арцизу та Ізмаїлу.

Про це повідомили 5 каналу, інформує Цензор.НЕТ.

Дорога йшла через мости та вузькі місця біля моря, однак нині у філії кажуть, це небезпечно через диверсантів, інформації про можливу висадку російського десанту на узбережжі та постійні повітряні тривоги. Відновити сполучення у одеській філії готові, щойно ситуація на півдні регіону стабілізується.

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Сергій Нікулин, директор регіональної філії "Одеська залізниця", каже: "З Ізмаїлом поки що велике питання, тому що загроза за ізмаїльським спрямуванням вона велика, тільки за вчорашній день було відправлено 4 повітряні тривоги в безпосередній близькості від інфраструктури дорожньої плюс стратегічно важливим об'єктом є Білгород-Дністровський міст, ми за ним уважно спостерігаємо і намагаємося не ризикувати життям людей, пов'язаних із можливими провокаціями на критичній інфраструктурі".

Голова правління АТ "Укрзалізниці" Олександр Камишін говорить: "Вчора на Харківщині, на головному ходу Харків-Київ снаряд нерозірвавшийся влучив в 2 метрах від колії. Команда залізниці з ДСНС протягом кількох годин витягнула та евакуювала цей снаряд. Не типова ситуація против правил безпеки, але команда робить все, щоб люди могли проїхати туди, де безпечно на 6 день війни 767 тисяч було евакуйовано з ключових міст на захід України. Станом на вчора за один день 16 тисяч будо евакуйовано із заходу в сусідні країни"