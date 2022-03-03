За тиждень війни Енергоатом зазнав шкоди на 18 мільярдів

За шість днів війни, яку веде Росія проти України тільки Енергоатом зазнав шкоди на суму близько 18 млрд гривень.

Про це сказав під час брифінгу керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ

"Атомна - це не іграшка. Це порушення конвенцій про ядерну безпеку і домовленостей, які раніше були досягнуті на рівні МАГАТЕ. Ми просимо встановити 30 км зону контролю аби там не могли бути вибухи і російські загарбники не могли туди увійти. Шкоду тільки по Енергоатому за шість днів війни оцінюємо близько у 18 млрд грн", - сказав він.

Керівник Енергоатому також відзначив, що на захист Енергодару вийшло близько 22 000 людей. Вони створили блокпост, поставили важкі грузові машини і прийшли по першому зову міської ради та адміністрації Енергоатому.

"Близько 22 000 людей там заблокували проїзд російським окупантам на територію станції, на територію міста. Російські окупанти намагаються провести перемовини з керівництвом міста. Вони говорять, що у них є завдання від їх керівництва зайняти місто і майданчик ЗАЕС. Вони навіть говорять про те, що їм достатньо увійти в місто, сфотографуватись на фоні АЕС і відправити звіт своєму керівництву для пропаганди, що вони контролюють місто і атомну", - сказав Котін.