За тиждень війни Енергоатом зазнав шкоди на 18 мільярдів
Про це сказав під час брифінгу керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ
"Атомна - це не іграшка. Це порушення конвенцій про ядерну безпеку і домовленостей, які раніше були досягнуті на рівні МАГАТЕ. Ми просимо встановити 30 км зону контролю аби там не могли бути вибухи і російські загарбники не могли туди увійти. Шкоду тільки по Енергоатому за шість днів війни оцінюємо близько у 18 млрд грн", - сказав він.
Керівник Енергоатому також відзначив, що на захист Енергодару вийшло близько 22 000 людей. Вони створили блокпост, поставили важкі грузові машини і прийшли по першому зову міської ради та адміністрації Енергоатому.
"Близько 22 000 людей там заблокували проїзд російським окупантам на територію станції, на територію міста. Російські окупанти намагаються провести перемовини з керівництвом міста. Вони говорять, що у них є завдання від їх керівництва зайняти місто і майданчик ЗАЕС. Вони навіть говорять про те, що їм достатньо увійти в місто, сфотографуватись на фоні АЕС і відправити звіт своєму керівництву для пропаганди, що вони контролюють місто і атомну", - сказав Котін.