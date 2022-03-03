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ДСНС про нічні вибухи у Києві: Сили протиповітряної оборони збили російські ракети

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ДСНС про нічні вибухи у Києві: Сили протиповітряної оборони збили російські ракети
Сили протиповітряної оборони (ППО) збили російські ракети, які летіли для бомбардування Києва.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Під час моніторингу інтернет ресурсів встановлено інформацію, що в ніч з 2 на 3 березня у м. Києві відбулося декілька вибухів (3-4 вибухи). Заявки від населення до ДСНС не надходили. За попередньою інформацією повітряні об’єкти були збиті силами ППО. Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється. Підрозділи ДСНС не залучалися", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не менше чотирьох вибухів пролунало у різних районах Києва. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    дякую, янголи-охоронці наші.
    бережи вас Господь
  • стальной гигант
    подтверждаю, взрыв был в воздухе
  • Иван Петров d4225322
    Молодцы, если так. Аж от сердца отлегло.
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