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Російський "АвтоВАЗ" призупиняє виробництво автомобілів Lada через нестачу електронних компонентів

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Російський "АвтоВАЗ" призупиняє виробництво автомобілів Lada через нестачу електронних компонентів
Російський автомобільний концерн "АвтоВАЗ" призупинить збирати автомобілі Lada на 4 дні.

Про це повідомив представник компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Автовиробник зазначає, що відповідні рішення ухвалено "у зв'язку з кризою поставок електронних компонентів, що продовжується, і з метою недопущення значного зниження рівня доходів співробітників компанії".

Так, на виробництвах у Тольятті та Іжевську 5 березня оголошується днем ​​простою із збереженням заробітної плати. Період з 9 березня до 11 березня - днями простою з оплатою у розмірі двох третин від середньомісячного заробітку.

"При цьому співробітники компанії можуть використовувати ці дні як дні відпустки з повною оплатою з перенесенням з грудня 2022 року", - додали в "АвтоВАЗі".

Графік роботи на наступні тижні компанія має намір оголосити додатково.

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Топ коментарі

  • экзорцист
    Це початок. Скоро будете робити луки й стріли, палиці-копачки, щоб щось здобути на їжу. Будете жерти одне одного, андрофаги.
  • Сергей Осадчий bf081de4
    "Гляжу - поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз"
  • Welle
    Які там у тої Лади були електронні компоненти? Хіба шо гамнітола)
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