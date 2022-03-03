Російський "АвтоВАЗ" призупиняє виробництво автомобілів Lada через нестачу електронних компонентів

Російський автомобільний концерн "АвтоВАЗ" призупинить збирати автомобілі Lada на 4 дні.

Про це повідомив представник компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Автовиробник зазначає, що відповідні рішення ухвалено "у зв'язку з кризою поставок електронних компонентів, що продовжується, і з метою недопущення значного зниження рівня доходів співробітників компанії".

Так, на виробництвах у Тольятті та Іжевську 5 березня оголошується днем ​​простою із збереженням заробітної плати. Період з 9 березня до 11 березня - днями простою з оплатою у розмірі двох третин від середньомісячного заробітку.

"При цьому співробітники компанії можуть використовувати ці дні як дні відпустки з повною оплатою з перенесенням з грудня 2022 року", - додали в "АвтоВАЗі".

Графік роботи на наступні тижні компанія має намір оголосити додатково.