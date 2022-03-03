Можливості ЗСУ зростають: надходить допомога, - Резніков
Про це заявиви міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні українці!
Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні?
Виявилося – 168.
168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам.
Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень.
Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо.
Сьогодні таких – майже 90%.
Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування.
Це самовідданість кожного з вас.
Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться.
Хочу особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій. Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи.
Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн.
Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони.
Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі.
Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі" - заявив Резніков.