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Україна чекає активної допомоги міжнародних організацій для створення гуманітарних коридорів, - ОПУ

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Необхідно організувати гуманітарні коридори у села та міста, в яких стоїть армія РФ.

Про це повідомив у твітері радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Села й містечка, де стоять колони військ РФ, одразу стають місцями мародерства, пограбувань, убивств. Потрібні гуманітарні коридори – продукти, медикаменти, проїзд швидких, евакуація дітей. Чекаємо на активну допомогу від міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ. Досить слів!", - написав він.

Україна чекає активної допомоги міжнародних організацій для створення гуманітарних коридорів, - ОПУ 01

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