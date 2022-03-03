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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 9 тис. осіб, 211 танків, 900 броньованих машин, 30 літаків, 31 гелікоптер

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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 9 тис. осіб, 211 танків, 900 броньованих машин, 30 літаків, 31 гелікоптер
Російські війська, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Зауважується, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 9 тис. осіб, 211 танків, 900 броньованих машин, 30 літаків, 31 гелікоптер 01

Топ коментарі

  • vigo
    Слава нашій головній зброї у цій війні-людям, українцям, всім і кожному, хто б'ється
  • Слава Свид
    это еще без испаренных от святого джавелина и нлава
  • Vedana
    Я бачу, що вже днів два наші не подають к-ть полонених москалів.
    А перед цим також днів два була одна й та сама цифра - 200.

    Думаю, що це - правильний хід: не повідомляти.
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