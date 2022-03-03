Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 9 тис. осіб, 211 танків, 900 броньованих машин, 30 літаків, 31 гелікоптер
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Російські війська, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 9000 осіб,
танків ‒ 217 од,
ББМ ‒ 900 од,
артилерійських систем – 90,
РСЗВ - 42,
засоби ППО - 11,
літаків – 30 од (інформація уточнюється),
гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
автомобільної техніки - 374,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Зауважується, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.