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Музей воскових фігур в Парижі вилучив фігуру Путіна. Хочуть замінити на Зеленського

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Музей воскових фігур в Парижі вилучив фігуру Путіна. Хочуть замінити на Зеленського
Паризький музей воскових фігур Гревен вилучив фігуру російського президента Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це повідомляє CBS.

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Зазначається, що на вихідних відвідувачі пошкодили фігуру. Генеральний директор музею Ів Деломмо розповів, що "персонал не хоче проходити повз нього (Путіна) щодня". У музеї представлено кілька світових лідерів, але Деломмо сказав, що в музеї ніколи не виставляють постаті "диктаторів, подібних до Гітлера". За словами Деломмо, музей Гревен вперше так швидко вилучив особу через поточні історичні події.

Фігура Путіна стояла між президентом США Джо Байденом та президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

На запитання, хто може замінити Путіна на виставці, Деломмо відповів, що це може бути президент України Володимир Зеленський, оскільки "він став героєм за те, що чинив опір і не втік зі своєї країни" і "цілком міг би зайняти своє місце серед великих людей історії".

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Топ коментарі

  • Gyro
    Скоро їм справжню фігуру ***** підгонять - ****** смолою, щоб довше зберігалася...)
  • andi Mir
    Я думаю краще на фігуру якогось героя війни, яких вже дуже багато.
  • Людмила Канивец
    Какому зеленскому? Так себе герой.
    "Призрак Киева', который сбил больше 20 самолётов. Виталий Скакун, который с собой подорвал мост. И тысячи других. Вот герои, которые ценой собственной жизни защитили и защищают Украину, а не в бункере тексты читают.
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