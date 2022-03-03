З початку вторгнення російських військ з України виїхали мільйон людей, - ООН
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Від початку російської військової агресії Україну покинули близько мільйона людей, повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.
"Усього за сім днів ми стали свідками результату мільйона біженців з України до сусідніх країн", - заявив Гранді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також зазначив, що "настав час зброї затихнути", щоб стало можливим постачання гуманітарної допомоги в країну.