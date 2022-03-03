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Покарання за держзраду та диверсії можуть посилити до довічного ув'язнення

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Покарання за держзраду та диверсії можуть посилити до довічного ув'язнення
Правоохоронний комітет Ради підтримав законопроект про посилення кримінальної відповідальності за держзраду та диверсії. Зокрема, за держзраду пропонується карати довічним ув'язненням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Слуги народу" в Facebook.

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Так, у законопроекті №7116 "Ні кроку назад!" пропонується у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах військового положення з максимальною мірою покарання у вигляді довічного ув'язнення з обов'язковою конфіскацією майна.

Також пропонується заборонити будь-яку амністію до тих, хто здійснив державну зраду та диверсію.

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Топ коментарі

  • Leon Renk bcc9a743
    До розстрілу, а не довічне!
    От наша оця толерантність нас і погубить, бо своїх зрадників розстрілювать без жалю!
  • Robin Nielsen
    JaziraNews@JaziraNews3

    Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
  • Запорізький козак
    ⚡Международная антивоенная коалиция мобилизовалась вокруг Украины

    По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО:

    Основное о мировой поддержке по словам Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы:

    -Украину поддерживают 86 государств и 15 международных организаций

    -19 стран предоставляют Украине оружие

    -из 16 стран в Украину едут добровольцы

    -10 стран оказывают макрофинансовую помощь

    -22 страны - гуманитарная помощь

    Источник: центр противодействия дезинформации при СНБО
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