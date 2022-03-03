Новини • Війна

Українські воїни під Києвом відтісняють ворога в бік Росії: йде бій в районі Іванкова, Бородянки та Козаровичів, - Нацгвардія

24 69020
Українські воїни під Києвом відтісняють ворога в бік Росії: йде бій в районі Іванкова, Бородянки та Козаровичів, - Нацгвардія
Поблизу Києва триває бій в районі Іванкова, Бородянки та Козаровичів.

Про це у коментарі розповів пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"За попередньою інформацією, ПВО вночі збили 2 ракети російських військ над Києвом. Скоріше за все, намагались обстріляти район Міноборони", - розповів Старський.

В столиці зранку спокійно, проте на околицях міста відбуваються бойові дії. Станом на 9:00 бої тривають в районі населених пунктів Бородянка, Козаровичі та Іванкова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Гостомелі, Немішаєвому, Бучі та Бородянці точаться бої

За його словами, вчора росіяни намагались захопити Іванків, але наразі в населеному пункті вже можна спостерігати згорілу техніку противника.

"Зараз в районі Іванкова українські війська відтісняють ворога в сторону Росії. Вже не можна сказати, що він окупований, за нього зараз ідуть бої", - додав пресофіцер.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Гоните эту бешенную орду с Украины. Слава Украине !!!
  • Запорізький козак
    ⚡️Немецкая компания SAP останавливает бизнес и продажи продуктов в России.

    Также организация пожертвует 1 миллион евро в гуманитарный фонд для Украины.
  • Robin Nielsen
    Белорусские партизаны уничтожают железную дорогу вблизи Украины
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини