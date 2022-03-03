Росіяни платитимуть комісію 30% при купівлі валюти

Російський Центробанк наказав брокерам брати комісію в 30% з фізосіб при купівлі валюти на біржі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Bell, 30%-ва комісія "вирівнює конкурентні умови між банками та брокерами, тому що банки мають можливість використовувати спред між курсом купівлі та продажу валюти".

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Припис діє до його скасування.

Суворість міжнародних санкцій проти Росії, запроваджених через спецоперацію на території України, посилила ризики макрофінансової стабільності, стала великим шоком для кредитоспроможності країни і може підірвати її готовність обслуговувати державний борг, пише Fitch. Агентство знизило рейтинг дефолту Росії в іноземній валюті з "ВВВ" до "В".