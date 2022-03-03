Спортсменів з Росії та Білорусі відсторонили від Паралімпіади у Пекіні

Правління Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) ухвалило рішення відмовити спортсменам від Росії та Білорусі в участі на зимових паралімпійських іграх у Пекіні.

Про це йдеться у заяві МПК, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.



За словами президента комітету Ендрю Парсонса, низка країн звернулися до комітету та погрожували не брати участь в іграх, якщо Росія та Білорусь не будуть відсторонені.

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Зимові паралімпійські ігри відбудуться 4-13 березня у Пекіні.