Спортсменів з Росії та Білорусі відсторонили від Паралімпіади у Пекіні
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Правління Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) ухвалило рішення відмовити спортсменам від Росії та Білорусі в участі на зимових паралімпійських іграх у Пекіні.
Про це йдеться у заяві МПК, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами президента комітету Ендрю Парсонса, низка країн звернулися до комітету та погрожували не брати участь в іграх, якщо Росія та Білорусь не будуть відсторонені.
Зимові паралімпійські ігри відбудуться 4-13 березня у Пекіні.