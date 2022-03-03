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"Рейкові партизани" в Білорусі діють проти війни з Україною

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"Рейкові партизани" в Білорусі діють проти війни з Україною
За останні дні у Білорусі зафіксовані випадки знищення сигнального обладнання залізниці та блокування колій. Влада пов’язує це із протестами проти війни з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Європейську правду", про це інформує білоруський портал Zerkalo.

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За даними білоруських силовиків, "з 28 лютого на 1 березня на території Могилівської, Гомельської та Мінської областей зафіксовано три факти знищення сигнального обладнання, блокування залізничних колій. Відповідальність взяли на себе "Бусли ляцяць" та BYpol.

Напади на залізницю продовжилися. Зокрема, в ніч на 2 березня у Стовпцях затримали чоловіка з дружиною, які на залізничних коліях підпалили колоди.

А вже 2 березня у Жодіно затримали ще одного "рейкового партизана" – чоловіка 35 років.

У білоруському МВС не приховують, що причиною цих нападів став спротив російській агресії проти України.

"Закликаючи до миру в Україні, вони фактично закликають до війни та вчинення терактів у нашій країні. Наведені факти ми оцінюємо як акти тероризму. І несуть вони загрозу насамперед не державі, а людям", - вказує заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич.

Арештованим загрожує велике покарання – у МВС окремо відзначають, що трактують ці дії. Як тероризм, покарання за яке становить 20 років позбавлення волі.

"Попереджаємо всіх, хто навіть подумає робити будь-які протиправні дії на Білоруській залізниці: всі вони будуть кваліфіковані як акт тероризму, реакція буде максимально жорсткою", - пригрозив Казакевич.

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Видання зазначає - у Білорусі масово блокували залізницю у 2020 та 2021 роках після останніх президентських виборів. Втім, тоді на "рейкових партизанів" заводили кримінальну справу за м'якшими статтями, наприклад, за ст. 309 ("Умисне унеможливлення транспортного засобу або шляхів сполучення").

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    БІЛОРУСЬКИМ ПАРТИЗАНАМ-РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
  • Hanka Panyanka
    белорусы, вместе остановим рашизм! вспоминаем 2-ую мировую, эшелоны врага - под откос, на*уй
  • Robin Nielsen
    Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять
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