Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10:00 3 березня

8 день героїчної боротьби українців проти навали російських загарбників. Україна вистояла та чинить запеклий опір на всіх фронтах, включно з дипломатичним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, українська дипломатія продовжує безперервну роботу.

держава приєдналася до антивоєнної коаліції на захист України — саме стільки держав проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН "Агресія проти України".

Російська економіка продовжує падіння в прірву. Рубль досяг свого історичного мінімуму, а значна частина валютних резервів Центробанку РФ — заблоковані. Міжнародний бізнес масово тікає з Росії.

Військова допомога:

- Україна отримала від Естонії другу партію протитанкових ракетних комплексів Javelin;

- 19 країн надсилають нам на регулярній основі новітню зброю, боєприпаси, засоби захисту, медичне обладнання та пальне для потреб української армії;

- Дипломати ведуть інтенсивні переговори щодо надання в найстисліші терміни додаткових бойових літаків для Повітряних сил Збройних сил України від партнерів

Санкції:

- РФ дедалі замотує в маховик глобальних санкцій. Канада оголосила про нові санкції проти 10 ключових осіб з 2 важливих компаній в енергетичному секторі Росії — "Роснефти" та "Газпрому";

- Державний департамент США запроваджує тотальні санкції проти сектору оборони РФ, аби придушити російську воєнну машину;

- Ірландія готується до закриття своїх портів для російських кораблів, а також заморожування банківських рахунків, що належать російським компаніям.

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Ізоляція:

- Світовий банк припинив всю взаємодію з Росією та Білоруссю;

- Унеможливлений розвиток альтернативної енергетики в Росії. Датська компанія Vestas, яка є світовим лідером з виготовлення вітротурбін і мала побудувати вітростанції у Росії, розірвала контакти з РФ;

- Україна та Польща ініціювали припинення членства РФ у Раді Європи;

- Міська рада Варшави розпочала юридичні процедури щодо постановки на баланс міста будинків, якими користувалися російські дипломатичні установи. Після завершення юридичних процедур у будинках планується розмістити громадян України, які залишили українську територію внаслідок російської збройної агресії.

Депутінізація світу:

- Словаччина скасовує безвізовий режим для власників дипломатичних паспортів РФ

- Болгарія припиняє членство в Міжнародному інвестиційному банку та Міжнародному банку економічного співробітництва, де найбільшим акціонером є РФ

- Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російських спортсменів від участі в іграх в Пекіні

- 15 польських міст ухвалили рішення про припинення в односторонньому порядку дій угод про співпрацю з 15 російськими містами.

Гуманітарні допомога:

- Міністерство оборони Словаччини передало медичне устаткування на потреби шпиталю в Ужгороді.

- Греція та Україна домовилися про можливість розміщення в Греції онкохворих українських дітей та їхніх батьків

- ОАЕ оголосили про надання гуманітарної допомоги в розмірі 5 мільйонів доларів на потреби цивільного населення, яке постраждало від війни в Україні