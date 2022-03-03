Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями, - МЗС Польщі

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач зазначив, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

За його словами, це питання політичного рішення.

"Кандидатом на вступ до ЄС Україна могла б стати завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення", - наголосив Пшидач.

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Він також додав, що 10 країн ЄС вже підтримують такий крок.